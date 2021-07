In weniger als zwei Stunden

Fünf Autos der gleichen Firma hintereinander geblitzt

26.07.2021, 18:39 Uhr | dpa

Blitzer zur Geschwindigkeitsmessung stehen an einer Autobahn (Archivbild): In NRW sind fünf Autos der selben Firma in weniger als zwei Stunden geblitzt worden. (Quelle: Carsten Rehder/dpa)