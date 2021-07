Langenfeld (Rheinland)

Radfahrer von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

23.07.2021, 06:54 Uhr | dpa

Ein 82 Jahre alter Radfahrer ist in Langenfeld (Kreis Mettmann) von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der 63 Jahre alte Fahrer des Lasters sei am Donnerstagnachmittag in einen Kreisverkehr gefahren, als er dort mit dem Radfahrer zusammenstieß, teilte die Polizei mit. Der 82-Jährige sei gestürzt und vom Auflieger des Lasters überrollt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.