Marienberg

Autofahrerin kommt von der Straße ab: Schwer verletzt

23.07.2021, 07:20 Uhr | dpa

Im Erzgebirgskreis ist eine 48 Jahre alte Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Die Frau war am Donnerstagnachmittag auf einer Straße in Marienberg unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie sei zunächst einen Hang hochgefahren und dann mit ihrem Auto zurück auf die Fahrbahn gekippt. Am Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.