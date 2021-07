Krefeld

Unbekannte setzen in Krefeld drei Autos in Brand

23.07.2021, 13:22 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Krefeld in der Nacht zum Freitag drei Autos angezündet. Ein Wagen brannte fast völlig aus, ein weiterer wurde stark beschädigt, beim dritten blieb es bei kleineren Schäden. Die Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wie die Polizei Krefeld berichtete. Es werde geprüft, ob die Brände in einem Zusammenhang stehen.