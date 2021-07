Fuzhou

Darmstadt hofft auf Welterbe für Mathildenhöhe

24.07.2021, 03:02 Uhr | dpa

Die Unesco entscheidet an diesem Samstag über die Aufnahme der Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt in die Liste der Welterbestätten. Die Beratungen erfolgen auf der laufenden 44. Sitzung des zuständigen Komitees der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (Unesco) in der chinesischen Stadt Fuzhou.

Wegen der Pandemie war die vor einem Jahr geplante Tagung verschoben worden und wird jetzt online und vor Ort nachgeholt. Auf der Welterbeliste stehen 1120 einzigartige Kultur- und Naturstätten in 167 Ländern. 51 davon gelten als bedroht. Deutschland verzeichnet 46 Welterbestätten.