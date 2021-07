Langgöns

Missglücktes Überholmanöver: Kradfahrer stirbt

24.07.2021, 08:48 Uhr | dpa

Langgöns (dpa/lhe) – Ein 53 Jahre alter Kradfahrer ist in Langgöns (Landkreis Gießen) nach dem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Eine 22-jährige Autofahrerin habe am Freitagabend beim Versuch, ein anderes Auto zu überholen, mutmaßlich den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, teilte die Polizei mit. Die Fahrzeuge prallten frontal zusammen, der 53-Jährige wurde durch die Luft geschleudert und erlitt schwere Verletzungen, an denen er starb. Die junge Frau war nach Polizeiangaben erheblich alkoholisiert und hatte keinen Führerschein.