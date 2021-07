Potsdam

Corona-Inzidenz weiter stabil: 28 Neuinfektionen

24.07.2021, 10:29 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt in Brandenburg weiterhin auf stabil niedrigem Niveau: Zwar gab es innerhalb eines Tages 28 neue Fälle (Vortag: 11), wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche - die Sieben-Tage-Inzidenz - lag aber wie am Freitag bei 5,3. Die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten wird nach Angaben des Ministeriums auf etwa 300 geschätzt.

Der Landkreis Uckermark blieb den fünften Tag in Folge bei einer Inzidenz von 0,0 und damit corona-frei. Die höchsten Werte verzeichneten Cottbus mit 11,0 und Frankfurt (Oder) mit 10,4. Alle anderen Regionen lagen im einstelligen Bereich und damit auch weit entfernt von einer Inzidenz von 20, ab der wieder schärfere Corona-Regeln wie Corona-Tests für Hotels und Innenräume von Gaststätten gelten würden.