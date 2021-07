Langenbernsdorf

Brand bei Erntearbeiten: Halbe Million Euro Schaden

24.07.2021, 14:52 Uhr | dpa

Beim Brand eines Traktors in Langenbernsdorf ist ein geschätzter Schaden von einer halben Million Euro entstanden. Das Fahrzeug und eine Strohballenpresse waren am Freitagabend in Flammen geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Feuerwehrkräfte löschten den Brand, bei dem niemand verletzt wurde.