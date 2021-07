Bad Neuenahr-Ahrweiler

Individualverkehr in Flutgebieten verboten

24.07.2021, 17:35 Uhr | dpa

In den Hochwasser-Katastrophengebieten Dernau, Rech und Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz wird am Sonntag und Montag der Individualverkehr untersagt. Das teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Samstag mit.

Grund sei die Verkehrslage am Samstag und die damit einhergehende extrem unübersichtliche Verkehrslage, die eine koordinierte Hilfe erschwert habe. Ausgenommen von dieser Regelung sind den Angaben zufolge die Anwohner dieser Orte, die Müllabfuhr sowie die offiziellen Einsatzkräfte.