Rodgau

13-Jähriger tot aus Badesee Rodgau geborgen

25.07.2021, 21:59 Uhr | dpa

In Rodgau (Landkreis Offenbach) ist am Sonntag ein 13-jähriger Junge beim Baden ums Leben gekommen. Nachdem ein Elternteil das Kind als vermisst gemeldet habe, habe es nach etwa zweistündiger Suche nur noch tot geborgen werden können, teilte die Stadt mit. Das Strandbad sei mit Beginn der Rettungsmaßnahmen geräumt worden. Die Begleitpersonen des Jungen und Schwimmmeister wurden den Angaben zufolge seelsorgerisch betreut. Am Montag soll das Bad geschlossen bleiben, ob es am Dienstag wieder geöffnet wird, entscheide sich morgen.