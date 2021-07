Bitterfeld-Wolfen

230.000 Euro Schaden bei Brand eines Einfamilienhauses

26.07.2021, 08:15 Uhr | dpa

Ein Schaden von rund 230.000 Euro ist beim Brand eines Einfamilienhauses in Wolfen (Anhalt-Bitterfeld) entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Dessau-Roßlau mitteilte. Der 38-jährige Eigentümer kam mit dem Schrecken davon. Er hielt sich gerade auf der Terrasse auf, als das Feuer am Sonntagabend aus noch unbekannter Ursache zunächst in der Garage ausbrach und dann auf das Haus übergriff. Weitere Familienmitglieder waren gerade nicht zu Hause.