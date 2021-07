Bad Emstal

Brand in psychiatrischer Klinik in Nordhessen

26.07.2021, 09:55 Uhr | dpa

In einer psychiatrischen Klinik im nordhessischen Bad Emstal (Landkreis Kassel) hat ein Brand einen Schaden von rund 9000 Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei von Montag in Kassel soll ein Bewohner einer Wohnstätte für Behinderte Handtücher in einem Gemeinschaftsraum angezündet haben. Die Ermittlungen dauerten aber noch an. Verletzte habe es bei dem Feuer am Sonntagabend nicht gegeben, sagte eine Polizeisprecherin.