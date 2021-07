Egling

Sturm reißt Hochsitz um: Jäger stirbt

26.07.2021, 11:05 Uhr | dpa

Ein Jäger ist nahe Eglfing (Kreis Weilheim-Schongau) tot in einem Wald gefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurde er Opfer des Unwetters in der Region. Der 57-Jährige saß am Sonntagnachmittag auf einem Hochsitz, als dieser nach bisherigen Erkenntnissen von einer Windböe umgerissen wurde, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Obwohl Ersthelfer und der Rettungsdienst den Verunglückten umgehend versorgten, erlag dieser noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.