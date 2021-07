Moers

Transporter mit Windradflügel blockiert Autobahnkreuz Moers

26.07.2021, 12:52 Uhr | dpa

Ein mit einem etwa 80 Meter langen Windradflügel beladener Schwertransporter ist am Autobahnkreuz Moers (A57/A40) liegengeblieben. Gegen 3.00 Uhr in der Nacht zu Montag war der Auflieger des Transporters gebrochen, der danach nicht mehr weiterfahren konnte. Mit Hilfe eines Krans sollte der Windflügel am Montag auf ein anderes Fahrzeug umgeladen werden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der defekte Transporter, der unter anderem die Auffahrt von der A40 auf die A57 Richtung Köln blockierte, sollte auf einen Parkplatz geschleppt werden. Das Autobahnkreuz musste stundenlang gesperrt werden. Die Sperrungen sollten bis zur Räumung der Unfallstelle andauern.