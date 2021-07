Erlau

Agrargenossenschaft testet Futtermischung mit Mikroalgen

Eine Agrargenossenschaft in Mittelsachsen erprobt den Einsatz von Mikroalgen als Futterzusatz in der Schweinemast. Es handle sich um ein Pilotprojekt, teilte das sächsische Regionalentwicklungsministerium am Montag mit. Die einzelligen Mikroalgen werden in dem Betrieb kultiviert und ins Tierfutter gemischt. Erste Versuche hätten positive Ergebnisse gebracht. Die Gesundheit der Tiere habe sich verbessert, während der CO2-Ausstoß reduziert werden konnte. Als Teil der Zukunftsinitiative "smiul+" wurde des Projekt der Agraset-Agrargenossenschaft Naundorf mit knapp 700 000 Euro gefördert.