Rhodt unter Rietburg

Fahrradfahrer mit knapp 4,2 Promille unterwegs

26.07.2021, 15:41 Uhr | dpa

Ein betrunkener Fahrradfahrer war in Rhodt unter Rietburg (Kreis Südliche Weinstraße) mit knapp 4,2 Promille unterwegs. Verkehrsteilnehmer meldeten den 36-Jährigen, als dieser am Samstagabend in Schlangenlinien fuhr und zweimal von seinem Fahrrad stürzte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wegen des hohen Promillegehalts ordneten die Beamten demnach eine Blutprobe an.

Ein Wert von über vier Promille kann laut Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zu Lähmungen, unkontrollierten Ausscheidungen, Koma mit Reflexlosigkeit bis hin zum Atemstillstand und Tod führen. Fahrradfahren ab 1,6 Promille stellt eine Straftat dar.