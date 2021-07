Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß auf der B5

26.07.2021, 16:00 Uhr | dpa

Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 5 bei Witzwort (Kreis Nordfriesland) ums Leben gekommen. Der Mann kam am Montagvormittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge führten vermutlich gesundheitliche Beschwerden des Mannes zu dem Unfall. Der Senior wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 36 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die B5 war für die die Dauer der Unfallaufnahmen und die Bergung mehrere Stunden lang gesperrt.