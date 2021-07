Görlitz

Polizei: Identitätsklärung eines Toten im Zittauer Gebirge

26.07.2021, 17:10 Uhr | dpa

Nach dem Fund eines menschlichen Skelettes im Zittauer Gebirge hat die Polizei nun die Identität des Toten zu klären. Dazu würden auch Fälle von Vermissten untersucht; die Polizei gehe nicht von einer Straftat aus, teilte das Lagezentrum in Görlitz am Montagabend mit. Das Skelett sei am Samstagabend in den Mühlsteinbrüchen entdeckt worden. Kletterer hätten die menschlichen Überreste in einer Felsspalte gefunden. Am Tag darauf kam die Bergwacht zum Einsatz, um die Überreste zu bergen.