Fulda

Autofahrer bei Zusammenstoß mit Laster tödlich verletzt

26.07.2021, 17:28 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag in Fulda bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen gestorben. Seine 57 Jahre alte Ehefrau, die mit im Wagen saß, sowie eine weitere Frau seien schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zunächst war das Auto des Ehepaares auf der Bundesstraße aus zunächst unbekannten Gründen mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Ihr Wagen prallte gegen ein weiteres Auto, in dem eine 60-jährige Frau saß. Der 65 Jahre alte Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße wurde voll gesperrt.