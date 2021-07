Alsfeld

Lastwagenfahrer bemerkt Unfall nicht und fährt weiter

27.07.2021, 06:44 Uhr | dpa

Ein Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn 5 bei Alsfeld (Vogelsbergkreis) einen Unfall gebaut, diesen aber nicht gemerkt und ist weitergefahren. Der 56 Jahre alte Fahrer war am Montagabend in Richtung Frankfurt unterwegs und versuchte einen anderen Sattelzug zu überholen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 46 Jahre alter Autofahrer auf der anderen Spur konnte demnach trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem Lastwagen nicht verhindern. Der Fahrer sei in seinem Auto eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik.

Der Lastwagenfahrer habe nach eigenen Angaben zwar einen Schlag gehört, sei aber davon ausgegangen, dass es sich dabei um einen geplatzten Reifen handelte. Er habe deshalb kurz hinter der Unfallstelle angehalten, sei dann aber weitergefahren, als er dies nicht feststellen konnte. Erst später habe er festgestellt, dass sein Heck stark beschädigt war, woraufhin er die Einsatzkräfte verständigte. Gegen den Mann wurde nach Angaben der Polizei ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.