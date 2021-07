Unterföhring

Hochwasser kostet Versicherer bis zu 1,7 Milliarden Euro

27.07.2021, 16:01 Uhr | dpa

Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland dürfte die Versicherungen in Deutschland nach neuesten Schätzungen zwischen 4,5 und 5,5 Milliarden Euro kosten. Davon entfallen bis zu 1,7 Milliarden Euro auf Schäden in Nordrhein-Westfalen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag mitteilte.

Inzwischen habe der Verband einen Großteil der Schäden erfasst, die vom 13. bis einschließlich 18. Juli 2021 vom Tiefdruckgebiet "Bernd" verursacht wurden. "Wir gehen jetzt von versicherten Schäden zwischen 4,5 Milliarden und 5,5 Milliarden Euro aus", sagte Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen in Berlin. "Laut aktualisierter Schadenschätzung sind rund 40.000 Kraftfahrzeuge durch die Fluten beschädigt oder zerstört worden."

Von den versicherten Schäden entfallen fast zwei Drittel auf Rheinland-Pfalz, fast ein Drittel entstand in Nordrhein-Westfalen. Kleinere Summen entfallen auf Bayern und Sachsen.