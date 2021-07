Auerbach/Vogtland

Auto rollt Frau in Auerbach übers Bein

27.07.2021, 17:32 Uhr | dpa

Ein Auto ist auf einem Parkplatz in Auerbach im Vogtland über den Unterschenkel einer 72-Jährigen gerollt. Dabei verletzte sie sich, konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Demnach hatte die Frau ihren Wagen am Montagmorgen neben den eines 71-Jährigen gestellt. Als sie ausgestiegen waren, begann dessen Auto langsam wegzurollen. Beide versuchten es am Heck zu stoppen. Sie stürzte, der Wagen rollte erst über ihr Bein und dann an ihren Wagen. An den Autos entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 4000 Euro.