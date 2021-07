Grünbach

Blitzschlag setzt Einfamilienhaus-Dach in Brand

27.07.2021, 17:45 Uhr | dpa

Durch einen Blitzschlag ist das Dach eines Einfamilienhauses im zu Grünbach im Vogtland gehörenden Muldenberg in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Zwickau am Dienstag mitteilte. Eine 45-jährige Bewohnerin, die zu jenem Zeitpunkt am Montagnachmittag allein zu Hause war, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und das Haus verlassen. Die Feuerwehr konnte löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50 000 Euro.