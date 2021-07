Könnern

Zoll deckt Schwarzarbeit in Restaurant im Salzlandkreis auf

28.07.2021, 09:05 Uhr | dpa

Das Hauptzollamt Magdeburg hat in einem asiatischen Restaurant in Könnern (Salzlandkreis) Schwarzarbeit von illegal in Deutschland lebenden Personen aufgedeckt. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, konnte einer der drei Männer aus Indien das Restaurant zunächst unbemerkt verlassen. Er sei aber später in der Umgebung festgestellt worden. Die Betroffenen wurden an eine Mitarbeiterin der zuständigen Ausländerbehörde übergeben, hieß es. Gegen die Männer seien Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Aufenthaltsgesetzes eingeleitet worden. Gegen den Betreiber des Restaurants wird wegen Verdachts der Beihilfe ermittelt. Außerdem wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Schwarzarbeit eingeleitet.