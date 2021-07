Neu-Isenburg

Pepsico mietet große Lagerfläche in Hammersbach

28.07.2021, 11:35 Uhr | dpa

Der Limonaden- und Snackhersteller Pepsico mietet in Hammersbach eine große Lagerfläche. Im Gewerbegebiet Limes werde der Konzern noch in diesem Jahr knapp 40.000 Quadratmeter beziehen, sagte eine Firmensprecherin am Mittwoch. Das Unternehmen wolle dort ab Herbst einen Teil seiner Logistik abwickeln.

Die an der A45 gelegene Immobilie im Main-Kinzig-Kreis zeichne sich durch ihre Nähe zum Produktionsstandort Rodgau und eine gute Verkehrsanbindung aus, erklärte der Makler Colliers, der bei dem Geschäft vermittelt hatte. Der Bürgermeister von Hammersbach, Michael Göllner, begrüßte die Neuansiedlung.

Der US-Konzern Pepsico mit einem Umsatz von 70,4 Milliarden Dollar (58 Mrd Euro) 2020 zählt zu den führenden Getränke- und Lebensmittelherstellern weltweit. In Deutschland ist das Unternehmen seit 1946 aktiv und hat seine Zentrale in Neu-Isenburg bei Frankfurt.