Bad Reichenhall

Betrunkener fährt mit Auto in Schaufenster

28.07.2021, 12:09 Uhr | dpa

Stark betrunken und ohne gültigen Führerschein ist ein Mann im Berchtesgadener Land mit seinem Auto in zwei Schaufenster geprallt. Zuvor war der 24-Jährige sehr schnell über den Parkplatz eines Einkaufszentrums in Bad Reichenhall gefahren, wie das Bayerische Rote Kreuz und die Polizei am Mittwoch mitteilten.

Als der Fahrer am Dienstagabend mit erhöhter Geschwindigkeit gegen die Glasfront der Geschäfte stieß, befanden sich der Polizei zufolge gerade keine Menschen vor den Läden. Der Fahrer verletzte sich den Angaben nach leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro. Sie ermittelt nun gegen den 24-Jährigen aus der Region wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.