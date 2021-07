Auerbach in der Oberpfalz

Linienbus fängt auf Bundesstraße 85 Feuer

28.07.2021, 22:07 Uhr | dpa

Ein Linienbus hat am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 85 bei Auerbach in der Oberpfalz (Landkreis Amberg-Sulzbach) Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, konnten alle fünf Fahrgäste durch schnelles Handeln der Busfahrerin rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, niemand wurde verletzt. Der Brand sei durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Während der Löscharbeiten war die B85 der Polizei zufolge eineinhalb Stunden lang in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Am Bus entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro.