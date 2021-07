Hameln

Althusmann besucht Impfstoffabfüllung in Hameln

29.07.2021, 01:36 Uhr | dpa

Auf seiner Sommerreise durch Niedersachsen besucht Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) heute in Hameln die Firma Siegfried. An dem Standort in Südniedersachsen füllt das Schweizer Unternehmen den Impfstoff von Biontech und Pfizer ab. Das Vakzin wird nach Ministeriumsangaben nach Hameln geliefert und dort in kleineren Mengen zum weiteren Verbrauch steril abgefüllt.

"Die Abfüllanlage wurde Anfang Juli 2021 in Betrieb genommen", sagte ein Ressortsprecher. 50 neue Mitarbeiter seien eingestellt worden, es würden weitere Fachkräfte gesucht. Siegfried beschäftigt nach eigenen Angaben an 11 Standorten in 7 Ländern rund 3500 Mitarbeiter, rund 500 davon in Hameln.