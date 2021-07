Quedlinburg

Supermarkt in Quedlinburg brennt: Keine Gefahr für Anwohner

29.07.2021, 06:38 Uhr | dpa

Seit den frühen Morgenstunden brennt in Quedlinburg (Landkreis Harz) die Filiale eines Supermarktes. Nachdem die Feuerwehr das Feuer in der Schillerstraße unter Kontrolle gebracht hatte, brenne das Gebäude nun kontrolliert vollständig ab, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Einsatzkräfte der Polizei seien zur Absicherung vor Ort. Eine Gefahr für Anwohnende bestehe nicht. Warum der Brand ausbrach, war zunächst unklar. Es gebe keine Hinweise auf Brandstiftung, hieß es.