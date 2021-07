Plauen

Mitten im Hochsommer sucht Plauen Weihnachtsbäume

29.07.2021, 09:13 Uhr | dpa

Vier Monate vor Beginn der Adventszeit sucht die Stadt Plauen im Vogtland zwei stattliche Weihnachtsbäume für den Kloster- und den Altmarkt. "Der richtige war bislang noch nicht dabei", hieß es in dem vom Rathaus am Donnerstag veröffentlichten Spendenaufruf. Der Baum müsse mindestens 13 und maximal 19 Meter hoch sein. Er solle unverschnitten und gleichmäßig gewachsen und mit drei schweren Lastwagen erreichbar sein - und in einem Umkreis von zehn Kilometern zu der Stadt stehen. Die gespendeten Bäume werden kostenlos gefällt und abgeholt.