Ravensburg

Jugendliche nach Raubmord zu mehrjähriger Haft verurteilt

29.07.2021, 10:56 Uhr | dpa

Nach dem Raubmord an einem Zufallsopfer in Ravensburg ist eine 16-Jährige zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Kammer des Landgerichts behielt sich am Mittwoch zudem die Sicherungsverwahrung für die Jugendliche vor. Diese würde über die eigentliche Strafe hinausgehen und soll die Allgemeinheit vor gefährlichen Tätern schützen.

Nach Überzeugung der Kammer hatte die Deutsche Anfang Februar am Ravensburger Bahnhof ihr zufällig ausgesuchtes Opfer von hinten angegriffen und mit großer Wucht in den Hals gestochen. Sie hatte es auf die Handtasche der 62-Jährigen abgesehen, auf ihr Bargeld und ein Mobiltelefon. Anschließend flüchtete die damals 15-Jährige und ließ das sterbende Opfer zurück. Sie hatte erst kürzlich eine Haftstrafe wegen Raubes verbüßt.

Sie wurde in Ravensburg nach Jugendstrafrecht verurteilt. Das Höchstmaß liegt hier bei zehn Jahren Haft. Weitere Details wurden wegen des Jugendschutzes nicht bekanntgegeben.