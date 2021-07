Rhein-Sieg-Kreis: Flutopfer suchen noch immer Wohnungen

29.07.2021, 17:08 Uhr | dpa

Rund zwei Wochen nach der Flutkatastrophe suchen viele Betroffene im Rhein-Sieg-Kreis noch immer Wohnungen. Der Kreis rief am Donnerstag Eigentümer dazu auf, sich bei freiem Wohnraum für Mieter zu melden. "Wir möchten den betroffenen Familien, Paaren und Einzelpersonen möglichst schnell zu einer neuen Bleibe verhelfen", erklärte Landrat Sebastian Schuster am Donnerstag. Etwa 70 Menschen seien noch auf der Suche. Eigentümer könnten auf der Internetseite des Kreises verfügbare Wohnungen melden. Wie viele schon vermittelt werden konnten, war am Donnerstag nicht klar.