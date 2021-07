Kassel

Zwei Sportboote auf der Fulda zusammengestoßen

29.07.2021, 21:11 Uhr | dpa

Auf der Fulda in Kassel sind am Donnerstag zwei Sportboote zusammengestoßen. Beide Boote sollen beschädigt sein, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte. Über Verletzte gebe es noch keine Erkenntnisse. Feuerwehr, Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber Christoph 7 sowie Landes- und Wasserschutzpolizei seien im Einsatz. Der Unfall passierte in Höher der Schwimmbadbrücke.