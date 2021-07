Varel

"Watt en Schlick Festival" beginnt: 6000 Besucher erwartet

30.07.2021, 01:40 Uhr | dpa

Bis zu 6000 Besucher werden an diesem Wochenende zum "Watt en Schlick Festival" am Jadebusen in Dangast (Kreis Friesland) erwartet. Am heutigen Nachmittag (14.30 Uhr) soll das Festival als Modellprojekt mit einer Ausnahmeregelung des Landes Niedersachsen in der Corona-Pandemie starten. Für Besucher und Künstler ist ein striktes Test- und Hygienekonzept vorgesehen, wie der Veranstalter mitteilte. Auch Genesene und Geimpfte müssen sich täglich testen lassen. Wissenschaftler der Jade Hochschule Wilhelmshaven wollen das Festival begleiten. Das "Watt en Schlick" ist weitgehend ausverkauft.

Auf vier Bühnen unmittelbar vor dem Weltkulturerbe Wattenmeer sind bis Sonntag Dutzende Künstlerinnen und Künstler und Bands angekündigt - Headliner ist am Sonntagabend das Pop-Duo Milky Chance. Neben Konzerten stehen auch Lesungen und Kinofilme auf dem Programm. Am Sonntag sollen die Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen im Watt vor dem Kurhaus in Dangast ausgetragen werden.