Filmfestival Ludwigshafen: Schauspielpreis für Michelsen

30.07.2021, 05:17 Uhr | dpa

Die mehrfache Grimme-Preis-Trägerin Claudia Michelsen wird in diesem Jahr neben Ulrich Matthes mit dem Preis für Schauspielkunst des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen ausgezeichnet. Die 52-Jährige sei "eine der großen Darstellerinnen des deutschen Films, eine Meisterin ihres Faches", sagte der Intendant Michael Kötz. Die Festival-Gesellschaft hatte diese Woche bereits mitgeteilt, dass Ulrich Matthes einer der Preisträger ist. Diesem wird die Ehrung am 4. September überreicht. Die Auszeichnung von Michelsen ("Polizeiruf 110", "Ku’damm 56") ist für den 10. September geplant.

Sowohl Matthes als auch Michelsen leben im Berlin. Das Festival in Ludwigshafen läuft vom 1. bis zum 19. September.