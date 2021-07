Autofahrer stirbt bei Unfall auf der A31

30.07.2021, 05:30 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall auf der A 31 bei Wietmarschen ist ein 29 Jahre alter Autofahrer gestorben. Der Mann sei am Donnerstagabend auf der Überholspur in Richtung Oberhausen gefahren und aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts geraten, sagte ein Sprecher der Polizei. Er streifte demnach mit seinem Wagen ein anderes Auto, schleuderte wieder nach links und prallte schließlich frontal gegen einen Brückenpfeiler. Das Auto des 29-Jährigen wurde in zwei Teile gerissen, der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Die 57 Jahre alte Frau am Steuer des zweiten Wagens und ihr Beifahrer, ihr 60-jähriger Mann, erlitten laut Polizeisprecher einen Schock. Die Autobahn blieb an der Unfallstelle in Richtung Oberhausen bis etwa 01.00 Uhr voll gesperrt. Eine halbseitige Sperrung dauere noch bis in den Vormittag an, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Freitagmorgen. Ein Teil der Mittelschutzplanke müsse von der Überholspur beseitigt werden.