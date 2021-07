Potsdam

Zahl der Corona-Fälle in Brandenburg nimmt weiter zu

31.07.2021, 10:47 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Brandenburg klettert weiter in die Höhe. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich rechnerisch 7,5 von 100.000 Menschen im Land, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam am Samstag mitteilte. Am Freitag betrug der Wert 7,1, am Donnerstag 6,2. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 5,3. Brandenburg liegt damit weiter unter dem bundesweiten Durchschnitt von 16,9.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete am Samstag die Stadt Frankfurt (Oder) mit 17,3. Es folgt der Landkreis Teltow-Fläming mit 11,2. Wird in einer Region dauerhaft der Wert 20 überschritten, greifen wieder schärfere Bestimmungen wie etwa Testpflichten in Innenräumen der Gastronomie. In der Stadt Cottbus erreichte der Wert 10. In den übrigen Kreisen und kreisfreien Städten blieben die Sieben-Tage-Inzidenzen unter 10. Im Kreis Oberspreewald-Lausitz blieb der Wert bei 0.

Innerhalb eines Tages wurden 37 neue bestätigte Corona-Fälle registriert, nach 40 am Vortag, wie das Ministerium weiter mitteilte. Allerdings melden die Gesundheitsämter am Wochenende Daten verzögert. Die Zahl der aktuell Infizierten und Erkrankten liegt bei geschätzt rund 300.