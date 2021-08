Oberndorf am Neckar

Schaukasten mit Modellautos geplündert: Kinder verdächtigt

01.08.2021, 12:10 Uhr | dpa

Zwei Kinder stehen unter Verdacht, diverse Modellautos aus einem Schaukasten in Oberndorf am Neckar (Landkreis Rottweil) gestohlen zu habe. Die Jungen im Alter von fünf bis sechs Jahren hätten sich zuvor für die Modelle im Maßstab 1:87 interessiert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Am Vorabend sei der Schaukasten mit Gewalt aufgebrochen worden. Der Wert der Beute beträgt den Angaben zufolge rund 210 Euro.