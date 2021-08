Saarlouis

Vier Verletzte bei Schlägereien in Saarlouis

01.08.2021, 12:28 Uhr | dpa

Bei Schlägereien in der Altstadt von Saarlouis sind in der Nacht zum Sonntag vier Menschen leicht verletzt worden. Mehrere angetrunkene Menschen seien in der stark frequentierten Altstadt bei verschiedenen Auseinandersetzungen binnen kurzer Zeit aneinander geraten, teilte die Polizei mit. Auftakt sei eine Attacke gegen einen 29-Jährigen gewesen, der von mehreren Schlägern mit Fäusten attackiert worden sei. Es seien mehrere Anzeigen gefertigt worden. Die Ermittler suchen Zeugen zu den handfesten Auseinandersetzungen.