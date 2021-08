Reichenbach im Vogtland

Nägel auf Spielplatz in Reichenbach verteilt

01.08.2021, 13:40 Uhr | dpa

Unbekannte haben am Wochenende mehr als 100 Nägel auf einem Spielplatz in Reichenbach verteilt. Die spitzen Dachpappennägel waren gezielt im Sand und um eine Rutsche herum abgelegt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der betroffene Bereich des Spielplatzes wurde gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen.