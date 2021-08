Stralsund

"Unternehmer des Jahres 2021" werden geehrt

02.08.2021, 01:52 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will am Montag in Stralsund die "Unternehmer des Jahres 2021" auszeichnen. Es seien 164 Bewerbungen und Nominierungen eingegangen, teilte der Minister vorab mit. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr im Störtebeker Brauquartier verliehen.

Vergeben wird der Preis in den Kategorien Unternehmerpersönlichkeit, Unternehmensentwicklung sowie Fachkräftesicherung und Familienfreundlichkeit. Er ist mit insgesamt 15 000 Euro dotiert und wird zum 13. Mal verliehen. Im vergangenen Jahr war der Preis wegen der Corona-Pandemie nicht verliehen worden.