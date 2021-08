Güstrow

Kanzlerkandidat Olaf Scholz setzt Wahlkampftour in MV fort

02.08.2021, 03:07 Uhr | dpa

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz tourt am Montag weiter durch Mecklenburg-Vorpommern. Nach Wahlkampfterminen am Samstag in Vorpommern will der Bundesfinanzminister am Montag ein Unternehmen in Güstrow, eine Forschungseinrichtung in Rostock und einen Boxclub in Schwerin besuchen. Begleitet wird er von Parteikollegin und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Für den Abend ist ein Auftritt in Wismar geplant.

Nach mehreren aktuellen Umfragen hat Scholz den Unions-Kandidaten Armin Laschet (CDU) in der Wählergunst überholt und führt. Der Kanzler oder die Kanzlerin wird in Deutschland allerdings nicht direkt gewählt. Stattdessen stehen bei der Bundestagswahl am 26. September Parteien auf dem Stimmzettel. Bei den Parteien liegt die Union den Umfragen zufolge weiter in der Wählergunst vorn. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet.