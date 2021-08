Zwickau

E-Bike-Fahrerin von Auto erfasst: Schwer verletzt

02.08.2021, 05:16 Uhr | dpa

Eine E-Bike-Fahrerin ist in Zwickau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 74 Jahre alte Frau wurde am Sonntagnachmittag von einem abbiegenden Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall stürzte sie auf die Straße. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.