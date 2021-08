Altenstadt

Brand in Wohnhaus in Altenstadt: Toter entdeckt

02.08.2021, 05:18 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Altenstadt (Wetteraukreis) ist ein Toter entdeckt worden. Das Feuer sei am Sonntagnachmittag ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Wie der "Kreis-Anzeiger" berichtete, war es im Dachstuhl des Hauses entstanden. 96 Feuerwehrleute seien bei den Löscharbeiten im Einsatz gewesen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Ob es sich bei dem Toten um den in dem Haus gemeldeten Bewohner handelt, müssten erst weitere Ermittlungen ergeben, so der "Kreis-Anzeiger".

Dem Bericht zufolge befindet sich das Haus unmittelbar neben dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus im alten Ortskern. Im Laufe des Montags soll es nach Polizeiangaben eine Presseerklärung der Staatsanwaltschaft zu der Todesursache geben.