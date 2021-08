Barsbüttel

60 brennende Strohballen auf Feld

02.08.2021, 06:48 Uhr | dpa

Auf einem Feld in Barsbüttel im Kreis Stomarn haben mindestens 60 Strohballen gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, dauerten die Löscharbeiten mehrere Stunden. Die Feuerwehr sei am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr vor Ort gewesen. Das Feuer sei erst gegen 3.00 Uhr morgens gelöscht gewesen. Die Ursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen.