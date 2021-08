Altena

Nach Brand von drei Streifenwagen: Tatverdächtiger ermittelt

02.08.2021, 11:06 Uhr | dpa

Nach dem Brand von drei Polizeistreifenwagen in Altena am Freitag und Samstag hat der Hagener Staatsschutz einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Zeugenaussagen und Ermittlungen führten zu einem 29 Jahre alten Mann, in dessen Rucksack Brandbeschleuniger gefunden wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Verdächtige kam am Sonntag in Untersuchungshaft.

Der Deutsche sei einer Zeugin bereits am Freitag in der Nähe des Parkhauses aufgefallen, in dem zwei Streifenwagen vom Feuer völlig zerstört worden waren. Er habe sich seltsam verhalten. Am Samstag ging ein weiteres Polizeifahrzeug derselben Wache in Flammen auf. Ein weiterer Zeuge, ein Polizeibeamter in der Freizeit, hatte denselben Mann in der Nähe der Wache beobachtet.

Zivilkräfte der Polizei konnten den polizeibekannten Mann, der die Taten abstreitet, am Samstagabend in der Nähe seiner Wohnanschrift aufspüren und festnehmen. Der 29-Jährige habe Widerstand auf der Polizeiwache geleistet, hieß es weiter. Auf seinem Mobiltelefon befanden sich demnach gegen Polizeibeamtinnen gerichtete "Gewaltfantasien". Die Ermittlungen dauern an.