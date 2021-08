Werder (Havel)

Nach 85 Jahren: Pumpwerk in Glindow wird saniert

02.08.2021, 11:56 Uhr | dpa

Nach 85 Jahren wird das Pumpwerk in Glindow (Landkreis Potdam-Mittelmark) saniert, das Obstbauern in der Region mit Wasser versorgt. Das Agrarministerium stellt dafür rund 1,7 Millionen Euro bereit. Das Geld stamme aus dem Zukunftsinvestitionsfonds, teilte das Ministerium am Montag mit. Damit solle ein Projekt zur wassersparenden und klimaangepassten Bewässerung im Produktionsgartenbau umgesetzt werden. Unter anderem werde das veraltete Leitungssystem modernisiert und an die Umweltanforderungen angepasst.

Aus dem Brandenburger Zukunftsinvestitionsfonds werden Projekte zur Regionalentwicklung, zum Klimaschutz, zur modernen Infrastruktur oder zur Digitalisierung gefördert.

In Werder wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts Obstbau betrieben. Daneben ist die Region auch für seine Obstweine bekannt.