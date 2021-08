Weßling

Fluggesellschaft will 220 Lilium-Elektrojets kaufen

02.08.2021, 12:36 Uhr | dpa

Die brasilianische Fluggesellschaft Azul will beim Flugtaxi-Hersteller Lilium 220 Elektrojets für eine Milliarde Dollar kaufen und plant eine strategische Allianz. Azul wolle die Flotte betreiben und warten, während Lilium eine Plattform zur technischen Überwachung der Flugzeuge, die Batterien sowie andere Ersatzteile und Materialien bereitstellen werde, teilte das Münchner Unternehmen am Montag mit. Die Allianz und die Flugzeugbestellung stünden noch unter dem Vorbehalt einer abschließenden vertraglichen Vereinbarung.

Azul ist nach eigenen Angaben - gemessen an der Zahl der Ziele und der täglichen Abflüge - die größte brasilianische Inlandsfluggesellschaft. Lilium will 2024 die Serienproduktion und den Betrieb regionaler Flugdienste starten. Die siebensitzigen Elektrojets sollen senkrecht starten und landen, aber die Strecke mit Hilfe von Tragflächen wie konventionelle Flugzeuge zurücklegen.

Das Unternehmen gab am Montag am Rande eines Investorentages zugleich die Berufung der ehemaligen Tesla-Personalchefin Gabrielle Toledano und des ehemaligen Airbus-Nordamerika-Chefs Henri Courpron in den Verwaltungsrat bekannt.