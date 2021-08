Rotenburg (Wümme)

Einbrecher stehlen Fitnessgeräte in Wert von 25.000 Euro

02.08.2021, 14:10 Uhr | dpa

Einen Schaden von etwa 25.000 Euro haben unbekannte Diebe beim Einbruch in ein Fitnessstudio in Rotenburg verursacht. Sie verschafften sich mit Gewalt Zutritt zum Innenraum des Studios und entwendeten mehrere Fitnessgeräte samt Zubehör, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es seien so viele Geräte gestohlen worden, dass zum Abtransport vermutlich ein Fahrzeug notwendig war. Den Angaben nach ereignete sich der Einbruch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag.