Bad Homburg vor der Höhe

Rüpelhafte Hochzeitsgäste gefährden Autofahrer

02.08.2021, 17:22 Uhr | dpa

Ein Autokorso von Hochzeitsgästen hat auf einer Bundesstraße bei Bad Homburg beinahe mehrere Unfälle verursacht. Die neun mit Gästen besetzten Autos sollen auf dem Weg zur Hochzeitsfeier den Verkehr ausgebremst, Feuerwerk gezündet und dann die Fahrt in Schlangenlinien fortgesetzt und so den Gegenverkehr zum Ausweichen genötigt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Am Ortseingang von Bad Homburg seien die Verkehrsrüpel am Sonntag von Beamten gestoppt worden. Gegen alle Fahrer seien Strafverfahren eingeleitet worden. Nach einem eindringlichem Hinweis, die Regeln im Straßenverkehr einzuhalten, durften die Gäste dann zum Feiern fahren.